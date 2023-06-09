شاهد بالفيديو.. الفريق كباشي يظهر بعد ساعات من نشر شائعة تصفيته واغتياله ويخاطب الجنود: (الأعداء حرروا لي شهادة وفاة وهم يقاتلون الآن في الدايات ويرتدون الزي الملكي)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث لنائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور الكباشي بعد ساعات من انتشار أخبار تتحدث عن تصفيته واغتياله داخل القيادة العامة للجيش.

وطمأن نائب القائد جنوده خلال مخاطبته لهم بأن الجيش منتشر ومتواجد في كل مكان مؤكداً أن نشر شائعة تصفيته دليل على الانهزام.

كما نفى في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين الشائعات التي تتحدث عن وجود انشقاقات داخل الجيش مؤكداً أن القائد العام البرهان يقود العمليات بنفسه.

وأكد الكباشي أن قوات الدعم السريع هربت خارج الخرطوم بعد أعمال تخريب قامت بها وأن ما تبقى منهم يقاتل داخل مستشفى الدايات ويرتدون الزي الملكي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين