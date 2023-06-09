شاهد بالفيديو.. بعد ظهوره المفاجئ وسط الجنود.. الفريق أول شمس الدين كباشي: نحن لانقاتل في ميليشيا الدعم السريع لأنهم مجرد “أدوات” وإنما نقاتل غزواً أجنبياً





أشاد الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش بالشعب السوداني وقدم له التحية وذلك بعد تلاحمه الكبير خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الكباشي بشكل مفاجئ وهو وسط جنود القوات المسلحة وذلك بعد انتشار شائعات تتحدث عن تصفيته واغتياله داخل القيادة.

وقال نائب قائد الجيش في حديثه الذي تداوله جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: نحن لانقاتل في ميليشيا الدعم السريع لأنهم مجرد “أدوات” وإنما نقاتل غزواً أجنبياً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين