ديمقراطية فكي منقة





ليس مستغربا من السيد محمد الفكي ان يطلق دعوة يطالب عبرها بالتسامح مع المتمردين و ان ننسي بغيهم و عدوانهم و دماء الضحايا لم تجف بعد و اعداد من مواطنينا ما زالوا بعانون في الاسر

موقف مخز ان يطالب فكي منقة ان نعفوا و نقبل بالمعتدين بحجة ان هذه البلاد تسعنا جميعا و ان مصيرنا مشترك .

كيف نشترك في المصير و كيف تسعنا بلاد واحدة و سلاحهم لا يزال مشهورا في وجه جيشنا و قواتنا المسلحة و جنودنا الاشاوس ؟

دعوة الخزي و الاستسلام لا تستغرب من الذين نشروا الكراهية في بلادنا .

و نقول لهم لن تسعنا بلد واحدة مع المتمردين .

دعوة استسلام و خنوع ليست مستبعدة من الذي نشر الكراهية في بلادنا و فعل الافاعيل عبر سيئة الذكر لجنة التمكين .

دعوة ليست مستغربة من عدو الحريات و التعايش الذي نادي و بغير خجل بالدوس علي مخالفيهم

دعوة طبيعية من رجل ترن كلماته في اذان السودانيين بان حكومتهم الديكتاتورية وحدها التي لها حق التعبير و التظاهر و علي الشعب السوداني الخنوع لهم .

دعوة خنوع تقابلها دعوة جماعته الداعمة للتمرد و هي تندد بالقوات المسلحة و تريد ان تسكت مدافعها و هي تعمل لحسم التمرد و اعادة المواطنين الي دورهم التي سكنها المتمردون الذين صنعهم تجمع الحرية و التغيير المتسلط .

القيادات التي سطت علي الحكم بعد ديسمبر ٢٠١٩ لا تزال في غيها و هي تسعي لانقاذ التمرد و المعتدين .

هذه قيادات نزع عنها الحياء و تسربلت بمواقف الخزي ضد شعبها .

قيادات تري الموت و الدمار و تريد للخوارج ان يبيدوا شعبنا و لكن هيهات لهم .

و نقول لهم ان جيش السودان و شعب السودان لن يصالح علي الدم حتي بدم .

راشد عبد الرحيم