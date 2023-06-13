اسامة عيدروس: مؤشرات موضوعية





يرهقني الاصدقاء بالاسئلة على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبالتواصل المباشر للسؤال والاطمئنان على سير المعركة واحاول قدر جهدي الا ارفض او ارد احدهم فقد علمني والدي الا اقطع عشم من يظن الخير. كما انني اعلم حجم الضغوط التي يعيشونها كمدنيين بسبب الحرب وتداعياتها.

ولكن الحقيقة الواحدة هي انني لست على تواصل مباشر بمسؤول كبير ولا صغير في الجيش او اعلم معلومات يتم منحي اياها بصفة خاصة. كما انني اقف فعلا بجانب الجيش ولست محايدا في هذا الصراع ورغم ذلك لن افقد موضوعيتي او حتى اتجمل في ردودي.

هل حقق الدعم السريع تقدما في اليرموك؟

نعم تقدموا في اليرموك.

هل لتقدمهم قيمة عسكرية؟

لا..الا القيمة المعنوية. ولا اظن ان الجيش سيتعامل بردة الفعل او يحاول استرجاع اليرموك. ولا اظن ان قوات التمرد ستتمسك بها لانها ستعطل عدد كبير من قواتهم.

ما الذي فعلته قوات الجيش الداخلة واستقبلها سكان الكلاكلة بحماس كبير؟

عززت الموقف في المناطق الاستراتيجية الحاكمة والتي لها قيمة عسكرية حقيقية مثل المدرعات والذخيرة ..كما انها تقدمت في تموضعها كما هو مخطط لها للمرحلة القادمة.

ما هي المرحلة القادمة؟ صمت لاسلكي وتعتيم اعلامي.

ما هي مؤشرات انهيار قلعة الرمل؟

التمرد يسحب من ارتكازاته بشق الانفس لتكوين قوة من اجل تحقيق نصر اعلامي او بحثا عن الذخيرة بدلا من حشد قوة حقيقية يمكنها احداث تغيير استراتيجي في المعركة.

متى ستحس بالقلق؟

اذا استلم المتمردين معسكر المدرعات ووادي سيدنا والمهندسين معا.

فيما عدا ذلك فانا ارقب واشاهد في قلعة الرمل وهي تتهاوى.

اسامة عيدروس

٨ يونيو ٢٠٢٣