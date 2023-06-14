عنتر حسن: المؤامرة كبيرة جدا على الجيش.. لكن الله غالب





أوردت قناة الجزيرة في نشرتها ان منظمة (أطباء بلا حدود) كشفت أن قوات الدعم السريع أجبرت موظفيها في السودان على عمل مقطع فيديو دعائي لصالحها، بحسب ما ذكرت المنظمة في بيان. وقالت في بيان عبر صفحتها مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم إيقاف قافلة أطباء بلا حدود، وطلبت منهم قوات الدعم السريع الإدلاء ببيان أمام الكاميرا عن طريقة تعامل قوات الدعم السريع في القضية. وتم إجبارنا على عمل ذلك، حتى يتم السماح لقافلتنا بمواصلة رحلتها”. صرحوا بذلك بعد ان وجهت هو لهم انتقادات شديدة في موقفهم الغير منحاز.

هذه القصة ذكرتني بما حكاه لي احد الاصدقاء كانوا في مناطق عمليات في احد بؤر الحرب في السودان، لاحظ ان منظمة اممية مجرد ان يتحركوا بسيارتهم من منطقة لاخرى يقبضون عليهم المتمردين ويأخذون سيارتهم ويتركونهم في العراء ويتم فتح بلاغ بواسطة المنظمة للشرطة، ويذهبون ويحضرون موظفيهم. ويتكرر القصة. فطلب قائد الجيش من المنظمة ان يكونوا في حماية عساكر من الجيش عند تحركهم لمواقعهم لان ذلك يعتبر امداد للمتمردين بسيارات جاهزة للقتال بطريقة غير مباشرة، فرفضوا ذلك بشدة وقالوا أن المبادئ الإنسانية للمنظمة هو عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع مهما كانت الظروف. وقالو: وجودكم معنا دليل على الانحياز.

وهنا نجد ان المنظمة الاممية تصوروا مع المتمرين ونزلوه في صفحاتهم، وفعلوا لهم ما يريدونه ونسوا المبادئ الانسانية لمنظمتهم عندما تعلق الامر بقوات شعبنا المسلحة. لذلك اقول دائما ان المؤامرة كبيرة جدا على الجيش. لكن الله غالب.

د.عنتر حسن