محمد أبوزيد كروم : يوسف عزت .. كيف تنتهي هذه الظاهرة السمجة!!





إن دور المدعو “يوسف عزت” المسمى بمستشار المتمرد حميدتي السياسي والذي لم نسمع به إلا قبل شهر ونصف، وقبلها بأيام عندما كتب عنه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل وكتب إسمه بالخطأ عندما حاول التعريف بشخص غامض يعمل مع حميدتي ويعمل مع أصحاب الإتفاق الإطاري وفولكر، ولم يكن أحد يعرفه وقتها..

– إن إنهاء دور الظاهرة السمجة والقبيحة التي تدعى بيوسف عزت ستكون إذا مُنع عنه الإعلام والقنوات والظهور ولن تقم له قائمة مرة أخرى، ولكن كيف يحدث ذلك وبعض الجهات الخارجية والأجهزة المخابراتية الأجنبية تصنع هذا الحدث!!

– سيصبح يوسف عزت عبارة عن شيوعي حاقد وشخص قبلي بائس ونكرة حامل لجنسية كندية، يحمل في حقيبته ملايين الدولارات فاقدة للقيمة والمعنى يتجول بها في أفريقيا لشراء الذمم والمواقف ولن يفلح، هذا فقط إن جُرد من الإعلام والظهور!!

– إنه من بؤسنا وبؤس زماننا أن يتحدث فينا وعنا شخص بمواصفات المدعو يوسف عزت!!

محمد أبوزيد كروم