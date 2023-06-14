تبيان توفيق: هل علي كرتي ..نجم إبريل الأولى والثانية؟!





هذا العنوان ليس من مُخيلتي أو إجتهادُ مني لمدح الرجُل بل هو عنوان يتطابق مع مانسمعه عنه من روايات مقروءة ومسموعه تحمٍلُها الأسافير وترويها الأساطير !! منذ إبريل الأولى التي سقط فيها حكم الإنقاذ ثم إبريل الثانيه الي أُبيٍد فيها جهابزة الدعم السريع ومابين إبريل وإبريل مالايقٍل عن أربعة أعوام ،، ظل فيها إسم الرجُل حديثُ الساعة وملٍك السماعه في تسجيلات العربية والحدث !!

وهو بذلك قد حاز على لغب ( نجم ) المشهد السياسي نعم أقول ذلك من باب أن نتلمس الجسد ونترُك الظٍل فمن أدقع رأسة في كومة التراب فقد ظلم نفسة ولأنني أمتلٍك الشجاعه الكافية المسكوبه على سٍنانُ قلمي سأتطرق للحديث عن علي كرتي كشخصية سياسية ( غامضة) لا تظهر في شاشات التلفاز ولا اللقاءات والمؤتمرات ولا حتى في المناسبات الاجتماعية هذا الرجل ليس له حُضور أو ظهور ولكنه ظل مذكور في كل دائرة ( الفعٍل ) السياسي بإعتبار أنه ( الفاعل ) الأول في صناعة المشاهد التي نراها منذ حكومة حمدوك الأولى وحتي الآن !!

فمُنذ تولي حكومة الثورة لمهام حُكم السودان كان إسم الرجُل رفيق المنابر السياسية الثابته والمتحركة ومتهم دائم بأنه هو من يُعرقٍل سير الحكومة المدنية وهو من يُعارٍض مسيرة الثورة وهو من يقتُل وهو من يتآمر ضد الحكم المدني كما أنه كان دائمآ مذكور في أهم مؤتمرات لجنة إزالة التمكين !! علي كرتي هو من كان يخطط للإنقلابات العسكرية التي رافقت حكومة حمدوك !!

بمثل هذه الإتهامات ظللنا نتعايش ونؤمن بأن علي كرتي هو من كان سبباً في إسقاط حكومة الثورة الأولى والثانيه والثالثه حتى إندلعت الحرب فخرج حميدتي عبر مقابله تلفزيونية في صبيحة إبريل ليُخبٍرنا بأن علي كرتي هو من يقود القوات المسلحة في حربٍها ضد الدعم السريع وهذا يدُل على أن علي كرتي هو من أجهض الوثيقة الدستورية والإتفاق الإطاري وهو من أباد الآلآف من جنود الدعم السريع وهو من طرد فولكر وأوقف عمله وهو من يُطارد حميدتي حتى الآن وهو من يحتفظ بحق تجديد الهُدن وعدم تجديدها إذن هو من بيده الحل الناجع لإيقاف الحرب ( أليس كذلك ) عزيزي القاريء

وعلية ومن خلال مسيرة التاريخ من إبريل ٢٠١٩م حتى إبريل ٢٠٢٣م ظلت قوى الحريه والتغير المركزي وناشطيها وواجهاتٍها يصفون الدولة العميقه والنظام السابق الذي على رأسه كرتي بأنه هو من عرقل التقدُم نحو الحكم المدني حتى أتى حميدتي فإستكمل الصورة ثم قال بأن الفلول والنظام السابق هم من يقفون خلف الجيش السوداني في حربة ضد الدعم السريع فذكر بالإسم وقال هذا الجيش يقوده علي كرتي !!

كل هذا الحديث ليس حديثي بل هو حديثُ السياسيين الذين كانوا يقفون أمام مكبرات الصوت ويظهرون في الشاشات ثم يقولون بأن النظام السابق فعل كذا وكذا ؟

إذاً ياعزيزي القارئ

لماذا لا تُسمي هذه الجهات المُسميات بمُسمياتها لتقول بأن كرتي هو ( نجم الموسم ) وهو الخارق والقادر على الفٍعل والمؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي والامني ويمتلك الجيش وله قُدرة على إسقاط حكومات وإبادة جيش جرار مثل الدعم السريع أليس هذا هو الوصف الحقيقي لرجُل لم يظهر في مشهد واحد ليقول سنفعل أو فعلنا وليس له ظهور او تصريح او وعود كغيره من السياسين فكيف لمثل هذا الرجل أن يفعل كل هذا وهو غير حاضر وغائب إلا إذا كان فعلآ له إستطاعه !!

إذا خاطبنا العقل ثم قُلنا

هل نؤمن فعلياً بأن من يتحكم في السودان وله المقدرة على فعل كل هذا هو علي كرتي ؟ أم أن هذه القوى السياسية مازالت هائمة على وجه النظام السابق؟ إذا آمنا بأن علي كرتي هو من فعل ومازال يفعل كل هذا الشي الخارق فماهو الوصف الصالح لذلك سوى أن نقول بأنه هو ( النجم الفاعل وملك ملوك التدويره ) ؟

حقيقيتاً نحن مُطالبون جميعآ بأن نتطرق للأحداث بكل جوانبها ومن صميم الواجب أن ننتبه لأقوال السياسين جميعآ حتى نستطيع أن نعلم هل هو حقيقه بأن من يصنع الحدث ويجعل الآخرين يتحدثون به وعليه هو (علي كرتي) فعلياً ام هي أوهام وكوابيس فقط ؟

إذا كان علي كرتي هو من قام بإسقاط حكومة الثورة الأولى والثانيه وثم أقدم على عمل عُدة إنقلابات عسكريه حتى وصل لخمسة وعشرون إكتوبر بإسقاط حكومة حمدوك الثالثه وأجهض الإطاري وخًرب الوثيقه الدستورية ثم طرد فولكر ومن ثم قاد الجيش ليُبيد الدعم السريع فإذن من باب الواجب والضمير أن نتعامل مع الجسد ونترك الظل !! وإلا فإن كرتي في نظري ومن خلال كل ما قٍيل عنه ماهو إلا مكنه مدورة وماعندها إسبيرات فمن يستطيع أن يفعل كل هذا دون ضوضاء لعًمري فهو القادر والمُستحق للقب ( نجم إبريل )

ياكافي البلا أربعه سنه وكل حدث يحصل تقولوا وراهو علي كرتي لحدي ماجا حميدتي وتماها وقال القاعد يحارب فيني ده علي كرتي فياجماعه نحن بنلعب بي نفسنا ولا عقولنا دي صغيره ولا الحاصل شنو ؟ إذا كان زول زي علي كرتي ده من سقطت الإنقاذ ماظهر في برنامج واحد إلا مرتين وقادر يعمل كل ده فكيف نحن حنقدر نتجاوزوا عشان نبني سودان جديد ؟ هي السياسة دي غيروها ولا كيف ؟ نصيحتي ليكم شوفو المكنه ده وين إذا كان الكلام البنسمعوا عنو ده صحيح !! وإلا ماتسوقوا الناس ساي وواحده من الإثنين فيها الحل !! ياتشوفوا كرتي وين ويا تتحملوا مسؤولياتكم كامله !!

اللهم اصلح حالنا بس

تبيان توفيق الماحي أكد