



قبل فوات الأوان وساعة مندم ، يحتاج من تبقي من عقلاء مليشيا التمرد إلي التفكير الجدي في الاستسلام والخروج ببعض المكاسب قبل أن تحل بهم الخسارة النهائية ولايجدون مايحفظ ماء وجههم ..

• أكثر من 80% من قادة مليشيا التمرد المقربين من حميدتي لقوا مصرعهم .. ومثلهم ممن كانوا يشرفون علي أموال وتجارة وإستثمارات حميدتي وأسرته غابوا عن المشهد إما بالقتل .. أو الهروب والإختباء الإجباري ..

• من يقاتلون الآن يتوزعون بين أصحاب الولاء الأعمي وبعض الموتورين وكثير من الذين تحركهم عصبية القتال وفورة الحرب الآيلة آلي نهايتها المحتومة ..

• إنتهت أسطورة الدعم السريع وكل يوم يمر يؤكد هذه الحقيقة الأمر الذي يحتم علي من تبقي من عقلاء مليشيا الدعم السريع النزول إلي المقترح الذي قدمه ناصحون مقربون .. أن يتم القبول بالاستسلام مقابل الحصول علي بعض المكاسب غير العسكرية ..والمال (تِلتُو .. ولا كَتِلتُو!!) ..

عبد الماجد عبد الحميد

