شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يكشف معلومات هامة عن السيدة التي ظهرت وهي تحمل علبة “كوكاكولا” وتدافع عن أفراد الدعم السريع





نشر ناشط سوداني مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر الناشط خلال المقطع وهو يتحدث عن السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السيدة التي ظهرت وهي تتحدث لبعض أفراد الدعم السريع وتحمل في يدها علبة من مشروب “كوكاكولا” قد دافعت عن أفراد الدعم السريع ونفت التهم التي وجهها لهم البعض المتمثلة في اغتصاب الفتيات وترويع المواطنين.

الناشط الملفب بأبو شنب نشر معلومات هامة تتعلق بالسيدة, من اسمها بالكامل ومكان عمل زوجها وعدد أطفالها متهمها بأنها تعمل تعمل مرشدة للدعم السريع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين