



امانويل بوزيزيه رئيس افريقيا الوسطى أصبح يشكل خطر كبير على دولة السودان وتشاد

بوزيزيه متفق مع فاغنر وحميدتي باستضافة قوات الجنجويد فرع حميدتي في حدود افريقيا الوسطى مع السودان..وكل الإمدادات العسكرية والفنيه لقوات الجنجويد في الخرطوم تأتي من بانغي افريقيا الوسطى.كذلك قام بوزيزيه باستضافة المعارضة التشادية جنجويد تشاد في الحدود ما بين افريقيا الوسطى وتشاد.طبعا هذا الرئيس قابض أموال تقيله من فاغنر وهو لا يدري أنه بهذه الطريقة يعجل بسقوط حكومته.. الان تشاد وفرنسا اتفقا علي دعم جبهة سيليكا جنجويد افريقيا الوسطى المعارضة لاستلام بانغي

مبروك لجنجويد افريقيا الوسطى أيام قلائل ونسمع السيطرة على بانغي… وتنتهي سيطرة فاغنر على افريقيا الوسطى وينتهي معها حلم الأمير حميدتي.

Guma Musa