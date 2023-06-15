



كل العالم شاهد فيديو القبض على والي ولاية غرب دارفور بواسطة مليشيا الدعم السريع، ونُشر مقطع اقتياده بواسطة مليشيا الدعم السريع على قناة العرببة. دخل إلى مقرهم بأرجله، وتم قتله بعدها مباشرة ونشر فيديو لمقتله وإطلاق الرصاص وجسده ملقي على الأرض مضرجاً بدمائه بينما أوباش المليشيا يتصايحون فوقه. قتل مع سبق الإصرار وجريمة بشعة تضاف إلى سجل المليشيا الطافح بالفظائع.

رحم الله والي غرب دارفور خميس أبكر وجميع ضحايا المليشيا الهجمية في الجنينة.

هذه المليشيا لا تحارب الجيش لوحده ولا الكيزان لوحدهم، هي تحارب كل الشعب السوداني بمختلف أطيافه ومكوناته، لا تفرق بين لون او انتماء تستهدف كل ما يعترض طريقها.

حليم عباس