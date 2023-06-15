دكتور عنتر: والله الحاصل في الجنينة ودارفور لا يرضي اي انسان





والله الحاصل في الجنينة ودارفور لا يرضي اي انسان. قتل ونهب وتشريد لناس اصلا كانوا في وضع يرثى لها وكل ذلك من عدد ليس بالكثير من قوات تجمعوا من دول الجوار مع مجموعة فروا من الخرطوم. السؤال الملح الان، اين حركات دارفور ال٣٥ حركة مسلحة الذين كانوا يتبجحون بقواتهم وعتادهم. أين قوات جبريل؟ وأين قوات مناوي؟ وأين قوات حجر؟! وأين قوات اردول؟! وأين .. واين؟! ام هي كانت مجرد قوات كفاح من أجل السلطة أو منصب سياسي؟؟

والسؤال الاكثر الحاحا .. انتم حشدتم قوات تحمون اهاليكم وتطالبون بحقوقكم كما تقولون، فما الذي يمنعكم اليوم في حماية اهاليكم؟! فهل تنتظرون من الجيش فقط وهو يحارب ١٢٠ الف فرد مدعوم من الخارج ومن بعض الخونة في الداخل، هل تريدون منهم أن يحموا بيوتكم واسركم واهاليكم وقواتكم وبعد ذلك تاتون في يوم تقسيم الكيكة والمناصب بجنودكم؟!!! واي كفاح واي نضال هذا الذي ينظر إلى اهاليهم يقتلون ويغتصبون ويشردون ولا يفعلون لهم شيئا؟!! في مثل هذه المواقف يعلم الجميع الفرق بين النضال والكفاح من أجل قضية، والنضال والكفاح من أجل المناصب.

د. عنتر حسن