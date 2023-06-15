



حجم المؤامرة على السودان أكبر مما يتصور الجميع وتشارك فيه كل الدول الأفريقية الرخيصة.. وعندما اقول الرخيصة أعني ما أقول تماما.. حيث يمكن شراء اكبر رأس أفريقي بدراهم معدودات

يجب أن تركز الناس مع جملة ما سأقوله

* القوات التي تحارب الجيش السوداني الآن هي قوات أفريقية متعددة الجنسيات تعمل تحت غطاء ما يسمى بقوات الدعم السريع.. حتى تجد هذه القوات نوع من المقبولية المجتمعية في السودان تم الباسها ثوب عربي من عرب أفريقيا او ما يعرف بقبائل الطوارق.

* الجيش السوداني والذي اتضحت قوته خلال أيام الحرب الأولى يراد كسره في المرحلة الثانية من هذه الحرب وهو ما يجب الالتفات إليه جيدا

* اتضح جدا من خلال غياب قائد قوات الدعم السريع عن ساحات المعارك بالموت او الأبعاد خارج السودان.. أن قيادة هذه القوات تتم بالكامل خارجيا وفي ذلك تفصيل

* تمويل قوات الدعم السريع بأسلحة ومسيرات نوعية يهدف لتحييد الانتصارات التي حققها الجيش السوداني وتحقيق نوع من انواع توازن القوى على الأرض لقسمة الأرض والموارد الطبيعية فيما بعد مناصفة بين الطرفين في اي تسوية نهائية

* الهدف الرئيس من هذه الحرب هو إخراج السودان بصورة نهائية من أي معادلة تنمية مستقبلية وجعل موارده الطبيعية في متناول الشركات العابرة للقارات

* سيتم عبر تفتيت السودان ضرب فكرة الأمن القومي للدول العربية المحيطة به وهو ما يجعل المرء في حيرة مشاركة بعض هذه الدول في هذا المخطط الخطير

* هناك مخطط لفرض نوع من انواع الحصار الجوي على الشركات الجوية السودانية المدنية بالغاء تراخيص الطيران المدني السوداني العبور في اجواء الدول المحيطة به.. وتعد هذه الخطوة مرحلة أولى لفرض مناطق حظر جوي مدني وحربي على السودان وهو ما يجب الالتفات إليه جيدا

* أداء الدبلوماسية السودانية ضعيف حتى هذه اللحظة.. فهل هناك اختراق لبعض دوائرها من الداخل

* اداء الأحزاب السودانية دون المخاطر الوجودية التي تحيط بالدولة السودانية فهل تم شراء قيادتها لخدمة هذا المخطط؟!

* غياب تام لمراكز الدراسات الاستراتيجية لفضح خطورة هذا المخطط

* هناك تخطيط دولي لاطالة أمد الحرب في السودان وتحويله لحرب أهلية خدمة لهذا المخطط

* سيتم استخدام عقول سودانية خالصة من الخارج والداخل لخدمة هذا المخطط في نوع من انواع العمالة بأثمان بخسة.. هناك استرخاص واضح لهؤلاء النوعية من البشر

* ما حدث في العراق وسوريا وليبيا براد حدوث مثله في السودان

* سد النهضة مقصده الأول تقوية مصالح الجناح الأفريقي في القارة.. وأضعاف ما يعرف بالجناح العربي بالقارة والذي تمثله مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال.. والمخطط لا يستثني أي أحد من هذه الدول

* تفتيت وتقسيم السودان أضعاف لكل الدول المحيطة به بلا استثناء.

* ما يحدث في الحرب الأوكرانية من محاولات حثيثة لاضعاف دور روسيا العالمي والإقليمي هو ما يحدث تماما مع الدولة السودانية مع فارق الاستعدادات والامكانيات

خلاصة هذا الكلام

ما يحدث من مخططات لضرب الدولة السودانية أكبر مما يتصور الجميع.. واقولها بالصوت العالي حتى ولو تم إسكات صوت المدافع في وقت قريب.. سيتم إعادة تدوير هذا المخطط بصور جديدة مستحدثة..

كان الله في عون أمة غافلة ومستغفلة مما يدبر لها بليل

وواهم من يظن أن هدف ضرب السودان هو الاستفراد بموارده الضخمة.. هذا جزء بسيط من هذا المخطط الكبير.. الجائزة الكبرى هي ضرب فكرة سودان الثورة المهدية للأبد.. وفي هذا الكفاية لكل من حفته العناية.

الفاتح كامل

كاتب سوداني