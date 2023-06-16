محمد وداعة: جزيرة ..احمد طه





اسئلة طه لا يمكن وصفها الا بانها اسئلة استخبارية

طه لم يعترض على الاساءات التى تفوه بها ضيفه تجاه قيادات الجيش

لا يمكن لنا مطالبة الجزيرة مباشر او اى قناة ان تكون على الحياد

من حقنا مطابة قناة الجزيرة مباشر واعلامييها ان يحكموا ضمائرهم لا جيبهم

على المسؤلين الحكوميين التوقف عن اجراء حوارات مع القنوات الفضائية بهذه الطريقة المهينة

احد الزملاء المحترمين فى مكتب قناة الجزيرة مباشر فى الخرطوم طلب عدة مرات موعدآ لحوار مع قناة الجزيرة مباشر، و حثنى على الاستعداد الجيد للمقابلة محذرآ ان المحاور سيكون الاستاذ احمد طه ، قبلت الدعوة بشرط ان يكون الحوار مباشرآ فى الاستديو ، و اننى ساتكفل بنفقاتى ان اراد التحاور فى مقر القناة فى قطر ، و اننى ساطلب من طه نزع السماعات التى يضعها فى اذنيه قبل بداية الحوار ، مضت الايام و لم يعاودنى الزميل المحترم ، اتصلت عليه مستفسرآ ، و عذرته عندما اجاب ان الاستاذ احمد طه فى اجازة ،و ان الحوار متاح مع اى محاور آخر ، قلت سانتظر انتهاء الاجازة ، و طالت الاجازة و العرض لا يزال مستمرآ،

كتبت عن هذه الوقائع مرة و لم اكن اريد العودة لها ، الا لسببين ، اولهما الطريقة التى ادار بها الاستاذ احمد طه الحوار مع السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة فى الايام الماضية، فاثارت فى ما اثارت ، ولذلك اعلن اشمئزازى من هذه الطريقة الهليودية الاستعراضية ، ليس دفاعآ عن السيد عقار ، و لكن لادانة الصفاقة و التعالى المستفز الذى قابل به الاستاذ طه ردود السيد عقار ، اسئلة طه لا يمكن وصفها الا بانها اسئلة استخبارية مقصودة، و الاسراف فى (استجواب) السيد عقار باستيلاد الاسئلة من اجاباته بطريقة قصد منها استفزاز الضيف ، هذا استبداد اعلامى لا علاقة له باى مهنية او مصداقية ،و لا يعبر عن قدرات خارقة للاستاذ طه ، بقدر ما يفضح خبث و مكر تكشفه حركات الوجه و الجسد للمحاور الشاب ، بانتهاز و التقاط فرص مقاطعة الضيف ان كان حديثه لا يخدم خطة الاستاذ طه ، و منحه الوقت الكافى للاسترسال ان كان حديثه يخدم اهداف الاستاذ طه ، اضافة الى انانية لازمته لتأكيد انه نجم حوارات قنوات الجزيرة دون منازع ، طه ( يتفرعن ) على الغالبية ، و تراه فى غاية اللطف مع ضيوفه من المصريين ،

ثانى الاسباب ، استضاف الاستاذ طه لاحد منسوبى القوات المتمردة ، بعد ان وصفه بالقائد الميدانى ، و انه يعتبره الثانى شهرة بعد حميدتى ، و ترك له الحبل على القارب دون مقاطعة كما درج على ذلك ، و لم يجادله فى اجاباته وهو يعلم انها اكاذيب ،لا سيما و ان الجزيرة مباشر نشرت مقاطع فيديو لتواجد القوات المتمردة فى منازل المواطنين و فى المستشفيات ، و فى مراكز الخدمات ، و نشرت ايضآ تقارير مصورة عن الانتهاكات و النهب و السرقات التى تقوم بها قوات التمرد، طه لم يعترض على الاساءات التى تفوه بها ضيفه تجاه قيادات الجيش ، و صمت تجاه التهديدات التى كالها لهم ، طه قدم اعتذارآ باهتآ عنها بعد انتهاء المقابلة ، الاستاذ طه و غيره من ( نجوم ) القنوات يتحملون تبعات ترويجهم للاساءات و للتهديدات ،

بداهة لا يمكن لنا مطالبة الجزيرة مباشر او اى قناة ان تكون على الحياد ، و بالطبع لا جدوى من مطالبتها بالوقوف مع ( الشرعية ) ، ولا تساورنا الشكوك حول انحياز الاجهزة الاعلامية عمومآ ، و من بينها قناة الجزيرة مباشر، هذه القنوات تقوم بدورها وفقآ لمشيئة الممول ، و ليس لذلك علاقة بالمهنية او المصداقية ، الموقع الجيوسياسى للسودان اصبح عاملآ مهمآ فى تقاطعات الصراع الدولى ، و اصبح حجر عثرة امام المخططات الاقليمية ، و رعايتها لتنفيذ الاجندة الاسرائيلية ،

من حقنا مطابة قناة الجزيرة مباشر واعلامييها ان يحكموا ضمائرهم لا جيبهم ، وان يراعوا التوازن فى عرض الاخبار و التحليلات المعبرة عنها ، و الكف عن وضع بصمات مدسوسة على المحتوى الاعلامى الذى يستهدف اضعاف بلادنا ، كذلك على المسؤلين الحكوميين التوقف عن اجراء حوارات مع القنوات الفضائية بهذه الطريقة المهينة ،

محمد وداعة