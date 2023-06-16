السؤال.. أين حميدتي نفسه؟





السؤال هو ليس لماذا لم يمنع الجيش دخول الإمداد البشري للمليشيا، ولكن السؤال هو لماذا تحتاج المليشيا للإمداد ابتداءا؟

ببساطة لأن القوات التي حشدها حميدتي لشهور قد فشلت في مهتمتها؛ قُتل من قٰتل وجُرح من جُرح وهرب من هرب.

لقد حشد حميدتي عشرات الآلاف من الجنود الذين عمل على تجهيزهم على مدار سنوات، وهذه القوة الضاربة فشلت. فهل يستطيع أن يحشد مثلهم مرة أخرى؟ هل الظروف أفضل لذلك الآن أم قبل الحرب؟ بل أين حميدتي نفسه؟

الناس تبطل خفة ورجفة يا اخوانا.

من يقلقون من عدم انتهاء المليشيا عن بكرة أبيها هؤلاء يذكرونني بقطيع ديسمبر بعد سقوط النظام. الواحد يمشي في الشارع يلاقي واحد سايق عربية كامري يقول ليك ياخ والله لسسه ما سقطت والكيزان قاعدين. ديل نفس الناس.

حليم عباس

