بركة: كيف تقود الابادة الجماعية التي تجري الآن في دارفور للحكم المدني والديمقراطية ومحاربة الكيزان؟





هل يتبرع أحد الأبالسة ويشرح لنا كيف تقود الابادة الجماعية التي تجري الآن في ولاية غرب دارفور للحكم المدني والديمقراطية ومحاربة الكيزان؟

وقد استشهد في اسابيع قليلة ما يقارب الالفين من النساء والاطفال والشيوخ والشباب.

وجرح ضعف هذا الرقم، وهجر الآلاف من ديارهم

ودمرت كل المؤسسات المدنية في الولاية وحرقت مئات القرى، والآن يقتل الوالي باسلوب بشع وقبله أخ السُلطان طارق.

الرجاء، نحتاج لشرح من الذين يدعمون الجنجويد، وينتظرون من حميدتي أن يسلمهم الحكم من أجل إرساء الديمقراطية، من فوهة البندقية ملطخة بدماء الشرفاء وصرخات الأمهات ودموع المهجرين والجرحى!!

سقوط الجنينة، يعني سقوط خط الدفاع الأول للسودان كله

ولا نامت اعين الجبناء

بركة ساكن