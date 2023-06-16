



لماذا تلومون بعض الديسمبريين على هذه البلاهة.

هولاء كانوا يعتقدون أن سقوط الإنقاذ سيملأ الصرافات بالدولارات ، و أنه هناك 60 مليار دولار في ماليزيا و 70 مليار دولار في جزر المرقنبو قرنبو ، و أن أمريكا ستعفي الديون و ستنهمر عليهم المعونات و المنح من دول العالم .

بسطاء و سذج و عاطفيون و يرددون باستمرار و بغباء شديد رسائل الواتساب التي تقوم جماعات منظمة تتبع لقحت بتمريرها عبر شبكات واتساب واسعة تديرها .

لديهم لكل حدث تفسير ، حتى أنك لتجد الديسمبري يعيش في عوالمه هو ، منفصلا عن أي شئ و يردد كلمة الكيزان في نهاية كل جملة ، الوالي خميس أستشهد لأن الكيزان قتلوه ، حمدان دقلو تمرد ، حمدان دقلو صنيعة الكيزان ، السوق العربي فيه واحد فاقد عقله ، بس فقدوه عقله الكيزان بالتعذيب ..الخ

هو نفسه عقل الجنجويدي المشا المتحف القومي و قال عن المومياءوات ضحايا تعذيب كيزان ، بس ده فرق درجة ما فرق نوع .

عبد الرحمن عمسيب