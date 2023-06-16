فضيحة بجامعة هارفارد .. تحقيق في تجارة الأعضاء بأكثر من مليار دولار





عرضت فضائية “العربية” تقريرًا من داخل أروقة جامعة هارفارد إحدى أعرق الجامعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كشف عن مفاجأة مدوية كان بطلها مدير مشرحة كلية الطب داخل الجامعة.

وجاء في التقرير، أن مدير المشرحة تم إيقافه بقرار من القضاء الأمريكي بتهمة سرقة أعضاء وبقايا بشرية من الجامعة لبيعها.

وأضاف التقرير، أن المدعي العام الفيدرالي شدد على أن الجريمة فظيعة، خاصة أن الضحايا تطوعوا وسمحوا بأن يتم استخدام جثثهم لتعليم المهنيين الطبيين، وخدمة مصلحة العلم والشفاء.

وأردف، أن لائحة الاتهام شملت أيضا زوجة مدير المشرحة إلى جانب 5 آخرين يتم التحقيق معهم في قضية بيع الأعضاء، وعمليات زرع غير قانونية ما بين 840 مليون إلى 1.7 مليار دولار.

“صدى البلد”