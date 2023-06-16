مبارك اردول: هذا ماقاله قائد المليشيا قبل الانقلاب عن البرهان!!





سألت أحد الدبلوماسيين إلتقيته عن إن قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي ) كان قد أخبرهم ومعهم ثلة من المبعوثين والدبلوماسيين الغربيين في بداية ابريل بأنه “سوف يقبض على قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان وسيلقي به في السجن اذا لم يوقع على الإتفاق الإطاري النهائي ولم يلتزم بالجدول الزمني الذي اعلنته قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ”

اجابني بان ذلك صحيح وأنهم سمعوا ذلك فقط لم يأخذوا حديثه على محمل الجد! وأنه حسب علمه أنه أخبر حتى المبعوث الأممي السابق للسودان السيد فولكر بيرتس بذلك!!!

مبارك اردول