عودة خدمات فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد انقطاع





قالت شركة ميتا (META) -أمس الجمعة- إنه تمت استعادة الخدمات على تطبيقيها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) بعد أكثر من ساعتين من انقطاع الخدمة الذي أثر على آلاف المستخدمين.

وقال ما يقرب من 20 ألف مستخدم لخدمات الشركة إنهم واجهوا مشكلة في الوصول إلى حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام وخدمة الرسائل واتساب (WhatsApp) وفقًا لما رصده موقع تتبع انقطاع الخدمات الشهير دوان ديتكتور (Downdetector.com).

وقد انخفضت التقارير الواردة للموقع عن انقطاع الخدمات إلى أقل من 500 اعتبارًا من 22:30 بالتوقيت العالمي.

ويتتبع “داون ديتكتور” الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير حالة الخدمات من عدة مصادر، بما في ذلك الإبلاغات عن المشاكل المقدمة من المستخدم حول حسابه على هذه التطبيقات.

ولهذا يحتمل أن يكون الانقطاع قد شمل عددا أكبر من المستخدمين لكنهم لم يبلغوا عن المشكلة.

وقالت الشركة إنه تم أيضا حل المشكلات المتعلقة بمشكلة إدارة الإعلان (Meta Ads Manager) وهي أداة الإعلان التي تتيح للعلامات التجارية شراء وإنشاء إعلانات على فيسبوك.

سكاي نيوز

الجزيرة