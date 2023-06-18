بالصور .. اعتقال سعوديين اتخذوا منزلا مزودا بكاميرات “وكرا” لتوزيع المخدرات





أعلنت السلطات السعودية المختصة عن اعتقال عدد من المواطنين في منطقة تبوك، شمالي المملكة، بعد أن اتخذوا منزلا مزود بكاميرات مراقبة لترويج المخدرات وبيعها.

وأوضح حساب مديرية الأمن العام في وزارة الداخلية على تويتر أن دوريات الأمن العام بمنطقة تبوك قد اعتقلت سعوديين اتخذوا منزلا مزودا بكاميرات مراقبة وكرا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين.

ونوه البيان إلى أنه قد جرى ضبط ذخيرة حية وأسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وأنه قد تم إيقاف المشتبه فيهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا أن الحرب ضد المخدرات مستمرة، وذلك “بدعم من القيادة، حماية للوطن والمجتمع من أخطارها العظيمة”، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية. وشددت الوزارة على أن “للمواطن والمقيم دورا كبيرا في نجاحها، بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات”.

“الحرة”