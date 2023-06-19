



عندما قال الناطق الرسمي للجيش السوداني العميد “نبيل عبدالله”: “لقد احبطنا اكبر مشروع انتهازي في تاريخ السودان” .

كان محقاً أحبطت قوات الشعب المسلحة في أول أسبوع للحرب المشروع الانتهازي وهزمت المليشيا التي حاربت بالوكالة عن المشروع .

وانتهى بالدعم السريع الحال إلى عصابات نهب مسلح، تقهر المواطن الاعزل ، تسرق ماله، وتحتل منزله بدلاً عن السيطرة على مواقع الجيش العسكرية .

ودونكم امس عندما صد أهالي حي ” مدينة النيل” بام درمان هجوم نهابة الدعم السريع يستغلون دراجات نارية ويرتدون زي قوات ال دقلو ويحملون اسلحتها على الحي بغرض سرقة المنازل ونهب سيارات المواطنين ..

اليوم لا يخوض الجيش حرباً ضد جيش آخر إنما ضد عصابات نهب مسلح تستهدف المواطن وممتلكاته..

رشان اوشي