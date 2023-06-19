عنتر: مني اركو مناوى حاكم اقليم دارفور





مني اركو مناوى حاكم اقليم دارفور، عندما بدأ الحرب بين الجيش والدعم السريع وعاث الدعم السريع في الارض فسادا سحب قواته التي تفوق تعدادها عشرة الاف مقاتل بكامل العدة والعتاد!!! وذهب الى دارفور بحجة انه في الحياد، ولا يهمه ان اصبح الخرطوم كوم تراب، وقال انه حركة (كفاح) مسلح من اجل انسان دارفور، وذهب بحجة حمايتهم والوقوف معهم، وعندما قتل انسان دافور وشرد ابناءهم بدم بارد واحترقت الجنينة بواسطة (نفس الزول)، سحب مني اركوا حاكم دارفور قواته ايضا مرة أخرى للحدود التشادية تجنبا للقتال في دارفور بحجة الحيادية ايضا .. ودعا الان من مقر اقامته لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع!!! مع ان المستشار السياسي للدعم السريع قبل ايام صرح انهم او الجيش ليسوا طرفا في القتال في دارفور !!! حاكم دافور المعين لحماية ابناء دافور وله كامل الصلاحية في اتخاذ اي قرار ليحمي ابناء دارفور، يسحب قواته ويكون في الحياد في اي مكان يقتل ويشرد شعب السودان، اذن ما وظيفته ووظيفة قواته ان لم تحمي رعيتك؟!!!! أم ان صلاحيته فقط في مقر قواته في الفاشر ؟!! وماذا لو تم مهاجمة الفاشر ايضا!! فهل سيسحب قواته الى داخل تشاد؟!! يجب ان نعود الى قاموس اللغة العربية ونتأكد من معنى كلمة (الكفاح) التي صدعونا بها .. الكفاح من اجل المناصب والحياة الرغدة على حساب رعايانا !!!

د. عنتر حسن