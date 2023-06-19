بركة ساكن: الجنجويد في نادي الصحافة بجنيف





الجنجويد في نادي الصحافة بجنيف

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣

خبر متداول: نادي الصحافة بجنيف Geneva Press Club سينظم مؤتمرًا صحفيًا بمقره قرب مبني قصر الامم المتحدة بجنيف الساعة الثالثة عصر الاثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ تزامنا مع بدء اعمال الدورة ٥٣ لمجلس حقوق الإنسان و التي ستناقش حالة حقوق الإنسان في السودان بعد ١٥ ابريل .

سيتحدث في الندوة كل من :

عزالدين احمد باحث ومؤلف

محمد الادريسي محامي مهتم بحقوق الإنسان

يوسف عزت ابراهيم المستشار السياسي لقائد مليشيات الدعم السريع

د.مخير ابراهيم خبير في مجال الصحة

يسرا سالمين منظمة السودان لحقوق الإنسان

سيشرح فيه الجنجويد وأعوانهم كيفية تحقيق الديمقراطية والحكم المدني في السودان.

نداء للشرفاء في جنيفا: حاصروا الجنجويد، كما تم حصارهم في باريس وافشال ندوتهم، بمواجهتهم بالفظائع التي ارتكبتها مليشياتهم.

إذا احتاج البعض لشرح:

الجنجويد سيقيمون ندوة، ويحاولون تقديم انفسهم كرسل للسلام والديمقراطية والمحبة.

بينما يقومون في الواقع بالنهب والسلب والاغتصاب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

الطلوب: افشال كل هذه الادعاءات بمواجهتم ومواجهة المجتمع الدولي بالحقائق وما يجري في الآرض الآن في السودان، بالتالي ستفشل ندوتهم.

وفي الاجابة لمن ينظم ندوات الجنجويد في الخارج، باختصار: المال أفضل المنظمين.

نعم للسلام

بركة ساكن