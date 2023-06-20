تبيان توفيق: أهالي دارفور





من نٍعم الله على أهل دارفور بأن كشف لهم معدن الحركات المسلحه وأظهرها على حقيقتها بأنها حركات ( عٌهرٍ ) لا تُعبر عن (طهارة ) إنسانُها ولا تحمل مشروع لقضاياهُ وليس لها أدنى إستعداد بأن تُدافع عنه أو تموت لأجله هذه الحركات هي مجرد مشاريع ( لجرابيع ) و (مقاطيع ) يقتاتون بإسم المساكين المهمشين من أهل دارفور يكسبون المال من الإبتزاز والإرتزاق ويسكنون به القصور ويركبون الفارهات !! هذه النٍعمه لم تكُن بائنة من قبل حتى أتت الحرب فكشفت ستار السكارى منهم فعجزوا عن النُطق بالكلمه وتكللوا بالهروب من المصير وتركوا أهلهم لصقور الصحراء تأكلهم كما الطير !!

تبيان توفيق الماحي أكد