الرسالة إلى الميكانيكي إذا وجدت أن أي دعامي احضر لك عربة مدنية بسحاب أو غيره فلا تصلحها له





هذه الأيام ازدادت سرقة العربات من البيوت. لأن التفكير الان اصبح في كيفية نقل ما نهب من الأموال وتحويلها الى ديارهم بأنفسهم أو بحضور أحد من أعوانه وأقاربه لحمل المال المنهوب. ومهما كان وضع العربة من تعطيل مصطنع فهم يسحبون العربية بسحاب، لأنهم يعلمون ان العربية قد تم فك اجزاء منها لتعطيلها، ولا يمكنهم أن يحضروا ميكانيكي في البيت المنهوب، وبعض الميكانيكية بلا ضمير في سبيل اخذ أموال كبيرة من الميليشيات والحرامية، وبما أنهم يعلمون مواضع العطل أو الأجزاء المفكوكة، أما فيوز مفكوكة أو فيوز مضروبة، اوالكمبيوتر مفكوك، او الريليهات أو كويل علبة الفيروز أو فيشة حساس الكرنك مفكوكة. لذلك أصبح عمل الميكانيكي سهل جدا ويأخذ أموال كبيرة نظير ذلك.

والرسالة إلى الميكانيكي إذا وجدت أن أي دعامي احضر لك عربة مدنية بسحاب أو غيره فلا تصلح له العربية مهما اغراك بالمال لان العربية مسروقة وانت تعاونه في سرقته ومن عاون شخص على الحرام فهو شريك في الحرام وماله حرام.

د. عنتر حسن