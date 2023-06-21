



نقول لمليشا النهب الصريع التي تدعي حماية الديمقراطية كما يدعي قادتها ويروج لها مناصروها أن في تاريخ الجيش السوداني كثير من الانقلابات العسكرية على الانظمة العسكرية ولكننا لم نشهد اي فصيل احتمي بالمواطنين وروعهم وقام بطردهم من بيوتهم، بل يقومون بالهجوم على المناطق العسكرية وقيادة القوات المسلحة فإذا نجحوا استولو على السلطة، واذا فشلوا واجهوا مصيرهم برؤوس مرفوعة ولم يحتمو بالنساء والأطفال كما تفعلون.

ان الديمقراطية ليست في منازل المواطنين ولا ممتلكاتهم ولا أعراضهم، و إن كنتم تريدون إقامة مملكتكم فهي كذلك ليست في المنازل ولا الأحياء، انتم تعلمون أماكن ومواقع وقيادة القوات المسلحة تعالو إليها وخوضو معارككم بشرف و أقيموا مملكتكم إن استطعتم، بدل اتخاذكم للمواطنين كدروع بشرية والانتقام منهم بعد أن فشلت خطتكم بالاستيلاء على السلطة.

البطل القومي النقيب/ حامد عثمان

#جنجويد_رباطة

#الجنجويد_ينحل

#جيش_قومي_موحد 🇸🇩

‎#الدعم_السريع_يستبيح_بيوتنا

‎#RSF_loots_houses

د. أسعد علي حسن