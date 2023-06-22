



من خلال معارك اليوم الملاحظ أن مليشيا الدعم السريع فقدت أهم ميزة تمتلكها وهي كثافة النيران، والسبب في ذلك حرب الإستنزاف التي كان يشنها الجيش طيلة الفترة الماضية عن طريق الطيران والمدفعية والعمليات النوعية الخاصة والتي إستهدفت المركبات العسكرية المحملة بكل أنواع الأسلحة والمدافع الفتاكة التي أصبحت المليشيا تمتلك منها القليل بعد تدمير الكثير منها، وهذا جعل قدرات المليشيا الهجومية ضعيفة جدا، مما يجعل إمكانية السيطرة على مواقع إستراتيجية يسيطر عليها الجيش في غاية الصعوبة وهذا ماظهر اليوم في الهجوم على سلاح المهندسين والاحتياطي المركزي.

أفراد مليشيا الدعم السريع نوعين، نوع مهتم بالنهب والسلب والإغتصاب وهؤلاء لا يعول عليهم في القتال وهم يتحينون اللحظة المناسبة للإغتنام ومن ثم الهرب إلي دارفور، ونوع آخر يأخذون هذه الحرب على محمل الجد وهم المقربون بالدم لحميدتي أو قادة المليشيا الكبار، وبعضهم قد أدخلوا لهم في رؤوسهم فكرة أن هزيمتهم في الخرطوم تعني فناء أهلهم في دارفور، هؤلاء تجدهم يقاتلون بضرواة حتي الرمق الأخير.

Mohamed Khalifa