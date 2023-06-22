هل تمت إحالة العقيد طبيب طارق كجاب والعقيد الحوري إلى المعاش؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار منسوب لرئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ومذيل بتوقيعه وبالختم الرسمي لمكتب البرهان يقضي بإحالة كل من العميد طبيب طارق عبدالهادي كجاب والعقيد ركن إبراهيم الحوري إلى المعاش.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة القرار في الصفحة الموثقة لمجلس السيادة الانتقالي بالفيسبوك وتويتر وموقع وكالة السودان للأنباء (سونا) ووجد أن القرار لم ينشر فيهما، كما لم تتناوله المواقع الإخبارية الموثوقة ولا القنوات الفضائية.

*الخلاصة: القرار مزور*.

جهينة