مزمل ابوالقاسم: ثقوا في جيشكم وادعموه وادعوا له بالنصر والتوفيق ولا تكسروا ظهره بالعويل





أثبت معركة الأمس وجود هشاشة نفسية كبيرة في صفوفنا.. بسبب عثرة واحدة تناسينا كل النجاحات والانتصارات الضخمة التي حققها الجيش على مدى شهرين وتناسينا صموده الأسطوري في وجه المخطط الغاشم ونجاحه في إفشال مؤامرة الاستيلاء على السلطة وتمكنه من إبعاد المرتزقة عن القيادة العامة وكل الوحدات العسكرية الرئيسية ونجاحه في تدمير معظم الماكينة العسكرية للمتمردين حتى اضطروا إلى استخدام سيارات المواطنين في القتال والتنقل وقتله لعشرات الآلاف من المرتزقة وتفرغنا للعويل والصراخ بسبب خسارة مقر لوحدة تتبع للشرطة!!

علينا أن نثق في جيشنا وندعمه ونتوقف عن العويل والتخذيل فالحروب تنقسم إلى معارك والمعارك فيها الانتصارات والانكسارات وانتصارات الجيش كانت أضعاف انكساراته في الحرب الحالية.. الجيش السوداني لا يحارب متمردي الدعم السريع وحدهم بل ينازل مرتزقة عابرة للقارات ومدعومة بعدة دول ذات إمكانيات ضخمة ومع ذلك صمد وتقدم وأفشل المخطط الخبيث..

ثقوا في جيشكم وادعموه وادعوا له بالنصر والتوفيق ولا تكسروا ظهره بالعويل والتخذيل.

*مزمل ابوالقاسم*