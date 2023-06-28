من عيون الفكر السياسي: تحذير نيكولو مكيافيلي من استخدام القوات المرتزقة





في القرن السادس عشر كته الدبلوماسي الإيطالي والمنظر السياسي نيكولو مكيافيلي كتابه الشهير “الأمير” كدليل إرشادي للأمراء وأفراد العائلة المالكة الجدد.

على الرغم من أن مكيافيلي اشتهر بلا أخلاقية الغاية تبرر الوسيلة، إلا أنه كان منظّرًا سياسيًا عميقًا. ربما عاني من كونه كان صريحًا بما يكفي ليقول ما يمارسه بالعمل بينما يتظاهرون بفعل العكس. لكن هذه ليست قضية هذا البوست.

يهمنا في هذا البوست نشر ترجمة لتحذيرات مكيافيلي من استخدام المرتزقة كدليل على خطورة والكلفة العالية لجهل المجموعات التي حكمت السودان أثناء وبعد حقبة البشير.

إذا كان البشير ورجال النظام السابق ممن يمارس القراءة، فربما ابتعدوا عن الاستعانة بالمرتزقة، لأنهم كما قال مكيافيلي سيدفعون الثمن أيضًا.

الأمر نفسه ينطبق على البرهان الذي ارتكن للمرتزقة لحماية نظامه كما ينطبق علي مدنيي ما بعد البشير الذين قرروا شلب ا المرتزقة من حضن البرهان لبناء ديمقراطية. يا لها من نكتة سيئة من طبقة سياسية مضحكة ولكنها لا تسلي.

على أي حال، خلال فترة الحكومة الانتقالية، بينما كان البعض يحاول رفع سقف الوعي العام لان الوعي هو الضامن وعدمه مهلك ، كان مبرراتية الحكومة الانتقالية سعداء بالتثبيط وتبخيس العمل الفكري بوصفه بالتنطع.

ورد في كتاب الأمير:

“بعد أن ناقشت الآن بشكل كامل صفات هذه الإمارات، وفكرت جزئيًا في أسباب ازدهارها أو فشلها ، وبعد أن أظهرت أيضًا الأساليب التي سعى الكثيرون من خلالها للحصول على مثل هذه الحالات ، يبقى الآن بالنسبة لي أن أعالج بشكل عام من الأساليب ، الهجومية والدفاعية ، التي يمكن استخدامها في كل منها.

لقد أكدنا ضرورة أن يكون للأمير أسس جيدة، وإلا فمن المؤكد أنه سيتعرض للدمار. إن الأسس الرئيسية لكل الدول، سواء كانت جديدة أو قديمة أو مختلطة، هي قوانين جيدة وأذرع جيدة. وبما أنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين جيدة حيث لا توجد أسلحة جيدة، وحيث توجد أسلحة جيدة يجب أن تكون هناك قوانين جيدة، فلن أناقش القوانين الآن ، لكنني سأتحدث عن الأسلحة.

لذلك أقول إن الأسلحة التي يدافع بها الأمير عن ممتلكاته هي إما ملكه، أو هي أسلحة مرتزقة ،أو مختلطة. المرتزقة عديمي الفائدة وخطيرون، وإذا دعم أحد دولته بالمرتزقة، فلن يقف حازمًا أو واثقًا أبدًا، فهم مفرقون، وطموحون ، بلا انضباط ، غير مؤمنون، جريئون علي الأصدقاء ، جبناء علي الأعداء ، لا يخافون الله ولا يؤمنون بالانسان.

في وقت السلم يحتقرك المرتزقة وفي الحرب يحتقرك العدو. والسبب في ذلك هو أنه ليس لدي المرتزقة أي حب أو دافع آخر لإبقائهم في الميدان سوي الأجر التافه، وهو لا يكفي لجعلهم مستعدين للموت من أجلك. إنهم مستعدون تمامًا لأن يكونوا جنودك طالما أنك لا تشن حربًا، ولكن عندما تأتي الحرب ، فقوات المرتزقة إما أن تطير أو تنهار تمامًا.

لن أجد صعوبة كبيرة في إثبات ذلك، لأن خراب إيطاليا لم يتسبب فيه ا سوى اعتمادها لسنوات عديدة على أسلحة المرتزقة. لقد ساعد المرتزقة ا بالفعل بعض الأفراد للتمكن من السلطة، وبدوا شجعانًا، لكن عندما جاء الأجنبي أظهروا عدم جدواهم.

وهكذا جاء الملك تشارلز ملك فرنسا وتمكن من أخذ إيطاليا دون أدنى متاعب. وأولئك الذين قالوا إن ذلك بسبب خطايانا، قالوا الحقيقة، لكنهم لم يقصدوا غير الخطايا التي شرحتها . ولأنها أيضا كانت خطايا الأمراء، فقد عانى الامراء أيضًا من العقاب.

سأشرح بشكل كامل عيوب المرتزقة. قادة المرتزقة إما رجال قادرون جدا أو لا.

إذا كان المرتزقة. قادرون، فلا يمكنك الاعتماد عليهم، لأن طموحهم سيدفعهم دائمًا إلى تحقيق عظمتهم إما عن طريق قمعك أنت أو باضطهاد الآخرين ضد رغبتك.

ولكن إذا لم يكن المرتزق رجلاً قادرًا، فسوف يدمرك بشكل عام.

وإذا قال أحد إن كل من لديه قوات مسلحة سيفعل الشيء نفسه، سواء كانوا مرتزقة أم لا ، فسأجيب أنه بما أن الجيوش ستستخدم إما من قبل أمير أو من قبل جمهورية ، يجب على الأمير أن يذهب بنفسه لتولي القيادة، ويجب على الجمهورية أن ترسل مواطنيها بدلا عن المرتزقة. إذا تبين أن القائد المرسل غير كفء، فيمكن تغييره ؛ وإذا كان قادرًا، فيمكن منعه بموجب القانون من تجاوز الحدود المناسبة.

ويتضح من التجربة أن الأمراء والجمهوريات المسلحة وحدهم القادرون علي تحقيق التقدم الكبير، في حين أن قوات المرتزقة لا تفعل شيئًا سوى الأذى .

كانت روما وإسبرطة لقرون عديدة مسلحتان جيدًا وحرتان. السويسريون مسلحون بشكل جيد ويتمتعون بحرية كبيرة.

كمثال على جيوش المرتزقة في العصور القديمة، هناك القرطاجيين، الذين تعرضوا للقمع من قبل جنودهم المرتزقة، بعد انتهاء الحرب الأولى مع الرومان ، حتى عندما كان القادة قرطاجيين.

معتصم أقرع