أبو هاجة: شباب السودان فى خندق واحد مع القوات المسلحة





دعوة السيد القائد العام للقوات المسلحة للشباب وللقادرين على حمل السلاح الانضمام للقوات المسلحة والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية وجد قبولاً وتجاوباً كبيراً في جميع أنحاء السودان، وقد وضع السادة قادة الوحدات الأمر موضع الاهتمام والتنفيذ وأكدوا أن لديهم ترتيب وخطط مدروسة فى هذا الصدد، ومعروف أن ملايين السودانيين يجيدون استخدام السلاح سيما المعاشيين من كل القوات النظامية، دعوة القائد العام خطوة فى الإتجاه الصحيح كما وصفها خبراء.

إنها خطوة تجسد مزيد من التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة في وقت يخوض فيه السودان واحدة من أكبر المعارك والحروبات التي تهدد وجوده وهويته الحضارية والثقافية، إذاً شباب السودان فى خندق واحد مع القوات المسلحة، وبلادنا مقبرة الأعداء الغزاة وبلادنا محرقة المرتزقة.

العميد دكتور الطاهر أبو هاجة