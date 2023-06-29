سناء حمد: سألني بعضهم مُلحاً متى في ظنك تنتهي هذه الحرب ؟! سكتُ اتدبر الاجابة





سألني بعضهم مُلحاً متى في ظنك تنتهي هذه الحرب ؟! ، سكتُ اتدبر الاجابة ، ثم توكلت على الله وقلت ما أؤمن به ..بعيداً عن التفاصيل والحيثيات …

ان لدي يقين ان هذه الحرب ستنتهي حين تستوفىَ قائمةٌ من الأنفس اراد الله ان ينقضي أجلها فيها ، وستنتهي حين يستوفي أهل السودان موجبات النصر ( ان تنصروا الله ينصركم )…

وستنتهي حين يعي عامة الناس حكمة تغيّر حالهم ومحالهم ..هذه الحرب اختبارٌ لنا جميعاً لنتفكّر وبين الأوبة والتوبة معقود الفلاح ويوم نعبر هذا الاختبار نجاحاً …يأتي النصر .

سناء حمد