كمال علي: جيشنا.. اكاد أجزم.. النصر قريب ..وفتح مبين





علي مر التاريخ وحركته مافي متمرد انتصر …ولا في خائن ساد ولا في عميل استمتع بحياته ولا جني ثمار العمالة والخيانة وازدهرت ثمار بيعه لوطنه.

الان القحاتة وشذاذ الآفاق والعملاء ومعدومي الضمير الحي والحس الوطني من أمثال خالد سلك ووجدي صالح والفكي ابو منقة وياسر عرمان ومناع الخير ومريم الصادق والكلب العقور عروة الصادق واخرين وكل من لف لفهم وباع المتمرد حميدتي شرفه وشرف أسرته وأهله وشرف وطنه …كلهم الان الي حيث مزابل التاريخ.هم والهالك حميدتي وال دقلو منبت السؤ من اولاد القحاب والشماسة و فاقدي االسند والهوية وعيال السفاح .وفروخ القحبة وهؤلاء الشرذمة لا يقف معهم الا من يشبههم من أشباه الرجال.

الان المتمرد(الحلو ) يستغل الفرصة وانشغال جيشنا في معركة بقاء السودان ويهاجم مدعوما من دولة الإمارات الحقيرة التافهة لينال من أرض وعرض وشرف البلاد ويلحق قريبا بركب الرمتالة من العملاء والخونة والقحاتة والكفرتة الفجرة من المذنبين الذين يترقبون هزيمة عقيدة السودان وأهله.

المجد لجيشنا وقواته الباسلة التي تخوض حربا ضد الشرعيه وضد دول تافهة حقيرة أنكرت الجميل وسابق ما قدم لها السودان وضد دول جوار هي الحقارة نفسها وضد مليشيا لا تراعي لا الا ولا ذمة وضد قحاته عملاء تافهين باعوا الوطن بارخص سعر لكن مصيرهم جهنم وساءت مرتفقا .

المجد للشهداء الأبرار في عليين باذن واحد احد وفي حفظ الله الأسري والمصابين والنصر والفتح المبين للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقوات النظامية الاخري وهيئة العمليات والمجاهدين والشرفاء من أبناء الشعب السوداني العظيم.

عشت ياسوداننا محفوفا برحمة رب كريم رحيم وبشعب مناضل والمحبة الكبيرة الساكنة في القلب لسيد البشرية رسول الرحمة محمد صلي الله عليه وسلم .

المجد لك ياشعبي العظيم …ولا تبك يا وطني الحبيب .

غدا نكون كما نود .

ونعود

كمال علي