رأي ومقالات
رشان: شباب السودان شرعوا فعلياً في حماية الأحياء قبل اعلان الاستنفار
لن تنجح الحملة الاعلامية التي يقودها كوادر احزاب المجلس المركزي حلفاء حميدتي لتحريض الشباب على رفض نداء القائد العام للجيش بحمل السلاح لحماية الوطن .
لن تنجح لأن شباب السودان شرعوا فعلياً في حماية الأحياء قبل اعلان الاستنفار، وضعوا المتاريس في محيطها ، وشكلوا فصائل مسلحة بالسلاح الأبيض والقليل من السلاح الناري المرخص، ونجحوا في طرد العديد من منسوبي مليشيا المرتزقة من بعض المناطق .
شباب السودان بهم نخوة الرجل السوداني ، ورضعوا من ثدي هذه الأمة رجالة وحرارة قلب.
بالطبع نداء القائد العام لا يشمل الخونة وانصاف الرجال ، الحرب تحتاج لقلوب من حديد ولا يمكن أن يشارك فيها من كان يخرج المراهقين للتظاهرات ويختبئ هو بحجة التأمين من الاعتقال ..
رشان اوشي
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