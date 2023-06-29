رأي ومقالات
الخواض: الالتحاق بالجيش ليس الخرطوم وحدها.. تقديراتى انه سيكون بمئات الالاف في ربوع السودان
كل عام وانتم بخير
الالتحاق بالجيش ليس الخرطوم وحدها
هناك ١٧ فرقة فى الولايات و حوالى ٨٠ وحدة عسكرية خارج الخرطوم
ولاية نهر النيل سبقت خطاب البرهان منذ حوالى اسبوعين و فتحت التجنيد بأمر لجنة الولاية،
معلوماتى،
امس و بعد خطاب البرهان ، تداعى حوالى ٩٠٠ شاب فى مروى و ذهبوا الى مقر الفرقة ، لم ينتظروا الصباح
تقديراتى ان الالتحاق سيكون بمئات الالاف ،
الناس مغبونه و غاضبة ،فوضى استخدام السلاح تبريرات واهية للوقوف ضد المشروع، ثم ان الامر سيتم تحت إشراف و قيادة الفرق، يعنى هم مثل اى جنود فى الجيش الان، وهو قرار يشمل قوات الاحتياط وهم جنود و ضباط المعاش،
هل يمكن تصور فوضى اكثر مما فعله الدعم السريع ،
Ibrahim Elkhwad
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