الخواض: الالتحاق بالجيش ليس الخرطوم وحدها.. تقديراتى انه سيكون بمئات الالاف في ربوع السودان





كل عام وانتم بخير

الالتحاق بالجيش ليس الخرطوم وحدها

هناك ١٧ فرقة فى الولايات و حوالى ٨٠ وحدة عسكرية خارج الخرطوم

ولاية نهر النيل سبقت خطاب البرهان منذ حوالى اسبوعين و فتحت التجنيد بأمر لجنة الولاية،

معلوماتى،

امس و بعد خطاب البرهان ، تداعى حوالى ٩٠٠ شاب فى مروى و ذهبوا الى مقر الفرقة ، لم ينتظروا الصباح

تقديراتى ان الالتحاق سيكون بمئات الالاف ،

الناس مغبونه و غاضبة ،فوضى استخدام السلاح تبريرات واهية للوقوف ضد المشروع، ثم ان الامر سيتم تحت إشراف و قيادة الفرق، يعنى هم مثل اى جنود فى الجيش الان، وهو قرار يشمل قوات الاحتياط وهم جنود و ضباط المعاش،

هل يمكن تصور فوضى اكثر مما فعله الدعم السريع ،

Ibrahim Elkhwad