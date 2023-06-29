عائشة الماجدي: التعبئة العامة فرض عين في كل ولايات السودان





علي كل أهل وشعب ونظار وعمد السودان في كل ولايات السودان رفع قائمة ( من غير أسماء ) متوازنة بين القبائل بها مجموعة الشباب المتطوعين للدفاع والزود عن الأرض والعِرض في خندق واحد مع قواتهم المسلحة …

علي الولايات ان تُرتب صفوفها جيدًا وتستنفر كل طاقتها لحمل السلاح …

علي شباب عزة السودان وكل المسميات حمل السلاح علي وجه السرعة ..

#الاتحادين —-

علي رمز الاتحاديين محمد عثمان الميرغني أن يستنفر جميع الاتحادييين وفي مقدمتهم أولاد الميرغني للدفاع عن الوطن وحمل السلاح

وأنا علي ثقة أن دعي الميرغني غدًا في خطاب العيد الاتحاديين

للاستنفار سوف تمتلئ الخرطوم بأعداد مهولة من الختمية يحملون السلاح ..

#آل#المهدي —

علي رجالات وكبارات الأنصار من المهدية توجيه إستنفار عام

لكل الانصار لحمل السلاح والزود عن العرض والأرض وفي مقدمتهم البشري وعبدالرحمن والصديق …

#الاسلامييين —

عليكم كرب قاشكم والنزول إلي أرض المعركة في عودة طوعية

وأنتم تعرفون دروب الجهاد جيدًا وبكم الكفة سوف ترجح ..

#القحاتة —

( عيال سيداو ) إن كان بكم رجال يعرفون ضرب السلاح وساحات الرجال فالوطن قد نادي حيّا علي الجهاد فقدموا للوطن شئ يذكره لكم التاريخ ويمسح لكم دعمكم للمليشيا ..

أحملوا السلاح ودافعوا عن عروضكم ( إن كانت لكم عروض ) كما الرجال والتشبه بالرجال فلاح فتشبهوا بهم …

#أحزاب #والكتلة –

أردول ومجموعتك المدنية المعاك كلها الوطن نادي حيّا علي الجهاد انزلوا أحملوا السلاح ودافعوا كتف بكتف مع الجيش ،،،

بقية الأحزاب الوطنية أنزلوا أيضًا

#مسميات أخري درع الوطن ودرع الشمال وأخري

حيّا علي الجهاد

يا شاب أنت هناك أحمل السلاح وأحمي أختك وامك ومالك من غدر المليشيا …

عائشة الماجدي