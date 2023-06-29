رأي ومقالات

حسن اسماعيل: عزيزي البرهان.. هل لاحظت كيف آذاهم الاستنفار وهو لايزال محض نداء

2023/06/29
حسن اسماعيل
رئيس المجلس الأعلى للبيئة

عزيزي البرهان:- هل لاحظت كيف آذاهم الاستنفار وهو لايزال محض نداء . . فتأمل إن كان استنفارا وتعبئة وطوارئ؟ خصص خطابا خاصا للتعبئة لا التهنئة، قل للناس هذه معركتكم وهذا العدو عدوكم… صح… ياخيل الله اركبي والله ترى مايدهشك ومايخيفهم ويرعبهم…

الطاقة الموجودة في الناس وفي الشعب هي ذاتها ذاتها القوة المميتة والغاشمة والحاسمة ، خفف الأثقال عن الجيش جمل الشيل وصح في الناس لواءً لواء عشائر وفئات وقطاعات.. والله ستدخل التاريخ من واسعات مداخله وستكتب بهذه الأمة سفرا جديدا في الخلود

حسن اسماعيل

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