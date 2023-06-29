رأي ومقالات
أحبّتي السودانيين، الطيبين، الجميلين.. أنتم في قلوب كل الأمة العربية
أحبّتي السودانيين ، الطيبين ، الجميلين . أنتم في قلوب كل الأمة العربية ، لأنكم إخوتنا ،ولأننا ما رأينا منكم إلاَ الخير . عدا كرمكم و لطفكم و حبكم للجميع ، أذكر أن أحدهم قال لي ، بأن معظم وظائف المحاسبة في بلاده يُفضّل أن يكلّف بها السودانيون ، لأنّ من طبع هذا الشعب الأمانة، ما أجملها من صفة رافقتكم أينما حللتم .
قلوبنا معكم في محنتكم ، ودعواتنا لكم في هذه الأيام المباركة ليمنّ الله عليكم بالأمن والسلام الذي أنتم أهل له .
تقبّلوا مني هديّة محبّة عساها تلامس وجدانكم . إنّها رائعة ” قمر دورين ”
كلمات و ألحان الموسيقار السوداني الراحل ” عبدالكريم الكابلي ”
ثمّ … تذكّروا ، تذكروا دومًا أنّنا حتى في صمتنا نحبّكم و نحزن لأوجاعكم 💔🇸🇩
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