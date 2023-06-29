صحافي سوداني سألته مذيعة “الحدث” عن شروع حميدتي التحقيق في تورط قواته فأجاب (..)





صحافي سوداني سألته مذيعة “الحدث” عن شروع حميدتي التحقيق في اتهامات تورط قواته في النهب والسرقة والاغتصاب. قال الصحافي – حفظ الله ماله وعرضه – قال مدافعاً عن رسل الدقلوقراطية السمحاء، إن المغتصب لا يصور نفسه، ومقاطع الفيديو لا يعتد بها، و”إن قوات الدعم السريع تتعرض لعملية شيطنة واسعة في الميديا”.

– ياخ لو الشيطان نفسه توفر له ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق وعقد محاكمات ميدانية للمدانين، انت عايز تبقى إبليس وأشرّ من الشيطان ليه؟

كيف تتصالح مع غزاة قساة، جاء بعضهم عابراً الحدود ليغتصبوا اختك وينهبوا مالك ويسكنوا ديارك ويشتتوا شملك في المنافي، ثم لا تجد حرجاً من رفض مشاركة الضحايا في رد العدوان؟

وجدي الكردي