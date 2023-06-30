حسابات بنكك ..مبادرة دعم أبطال القوات المسلحة السودانية





في يوم 23 في الشهر الجاري أُقيمت مبادرة شبابية من الشابين المهندس محمد عوض فقير و المهندس احمد خليل عبد الله عبيد و كانت المبادرة تخص دعم القوات المسلحة ، وقاما بالتواصل مع ضباط داخل الوحدات العسكرية لتنسيق بينهم لكيفية انواع الدعم الممكن يتم تقديمة للقوات المسلحة ، وبحمد الله انطلقت مبادرتهم وكانت تتمثل في الاتي:

١/ دعم اسر العساكر والضباط

٢/ دعم اسر شهداء العساكر

٣/ دعم الوحدات العسكرية بي التموين ( مواد غذائية/ وخرفان)

٤/ دعم الارتكازات داخل ولاية الخرطوم

٥/ دعم الارتكازت الخارجية المختصة بتأمين العاصمة

و بفضل الله يسر الله لهم وانطلقت مبادرتهم ووجدت قبول واسع من اطياف الشعب السوادني ومن الجاليات السودانيه في الخارج و بعض الوحدات العسكرية و القوات التى تم دعمها :

١/ القيادة العامة

٢/ سلاح المهندسين

٣/ سلاح المدرعات

٤/ سلاح الاشارة

٥/ الفرقة التاسعة المحمولة جوا

٦/ القاعدة الجوية

٦/ المساحة العسكريه

٨/ الشرطة العسكرية

٩/ السلاح الطبي

١٠/ الصاقعة

وايضا دعمهم وصل لارتكازات مختلفة في نواحي العاصمة منها تموين غذائي ومنها افطار صائم للعساكر والضباط ومنها دعم لارتكازات قوات الاحتياطي المركزي. سنعرض لكم بالصور بعض من مساهمات مبادرتهم الشبابية

ارقام التبرعات

2191308

المهندس محمد عوض فقير

2445340

المهندس احمد خليل عبد الله

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بقلم

العقيد إبراهيم الحوري

