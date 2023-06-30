رشان: ام درمان متقدمة جداً في العمليات العسكرية وقوات التمرد في انحسار كبير





حتى الآن منطقة ام درمان متقدمة جداً في العمليات العسكرية ، وقوات التمرد في انحسار كبير ، كما انها فشلت تماما في الوصول لأياً من المواقع العسكرية التابعة للجيش ، منطقة سلاح المهندسين، وقاعدة وادي سيدنا ،

وفشلت حتى في السيطرة على رئاسة الاحتياطي المركزي ام درمان وهو معسكر صغير مقارنة برئاسة الخرطوم ، تقريباً كل أحياء شمال ام درمان خالية تماماً من المليشيا .. حتى جنوب ام درمان التي كانت تنتشر بها قوات المليشيا بعد دك معسكراتهم انحسر وجودهم ..

ام درمان مقبرة الغزاة.

رشان اوشي