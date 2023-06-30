علاقة فاغنر بمليشيا الدعم السريع أمر عابر ولا ينبغي أن يأثر على علاقات السودان مع روسيا





التوجه نحو روسيا خطوة صحيحة وموفقة. روسيا ليست عدواً للسودان وهي دولة داعمة لسيادة الدول عكس الدول الغربية التي تحشر أنفها في كل شيء من الجيش إلى السياسية إلى الإقتصاد إلى الثقافة إلى القوانين وصولاً إلى علاقة الرجل بزوجته وبأبناءه.

حليفنا الطبيعي هو دول مثل روسيا والصين وإيران وليس الغرب الاستعماري.

علاقة فاغنر بمليشيا الدعم السريع هي أمر عرضي عابر ولا ينبغي أن يأثر على علاقات السودان الاستراتيجية مع دولة روسيا.

حليم عباس

