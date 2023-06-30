إذا استمرت حالة هجوم القوات المسلحة التي بدأت منذ يوم أمس لمدة اسيوع سنطوي صفحة التمرد





إذا استمرت حالة هجوم القوات المسلحة التي بدأت منذ يوم أمس لمدة اسيوع آخر سنطوي صفحة التمرد إلى الأبد

أعرف أنه ليس من اختصاصي لكن أظن أن ماقدمه الفريق العطا يجعلني أقول أنه افضل من تُوكل إليه مسؤولية عموم العملية العسكرية وليس ام درمان وحدها

مبرووووك ياسر منذ أن بدأت هذه الحرب شغله نضيف وكلامه كالرصاص

رحم الله رجلاً أراهم من نفسه قوة

حسن اسماعيل

