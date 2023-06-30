حمد الماجد: «فاغنر» السوداني وحميدتي الروسي





بريغوجين «الفاغنري» وحميدتي الدقلي، كلاهما قوة عسكرية ضاربة وكلاهما بلا خلفية عسكرية، كلاهما تربى في حضن الجيش ليكون إحدى أذرعته الضاربة، وكلاهما أمسى تمرده قوة ضاربة ضد الجيش، كلاهما له خلفية تجارية كبيرة. فقائد مرتزقة «فاغنر» بدأ بسلسلة مطاعم إلى أن تحول إلى حماية مصادر الطاقة ومناجم الذهب، لتتحول قواته إلى ميليشيات عسكرية ضاربة تسترزق من حماية الحكومات الهزيلة، وحميدتي هو الآخر بدأ بتجارة الإبل، ثم شكل جماعات مسلحة لحماية قوافله من السودان إلى الخارج، لتتحول هي الأخرى إلى ميليشيات عسكرية ضاربة وتحقق انتصارات للجيش السوداني ضد حركات التمرد، كلاهما يسرح ويمرح بميليشياته وقوافله العسكرية ومجنزراته ونقاط تفتيشه من دون أن يهزمه الجيش الرسمي بكثافته العددية المدجج بسلاح الطيران والأسلحة الثقيلة والاستخبارات وقوات الأمن والشرطة، كلاهما ينفذ أجندات داخلية وولاءات خارجية قائمة على مبدأ الولاء لمن يدفع أكثر.

كلاهما؛ قائد «فاغنر» بريغوجين وحميدتي قائد «الدعم السريع»، يلف عليه وعلى قواته وسر قوته هالة من الغموض، فهذا الروسي «الفاغنري» الغامض يسيطر وبسهولة على روستوف المدينة الروسية المهمة من دون إطلاق رصاصة واحدة، ثم تتحرك قوافل ميليشياته نحو العاصمة ذات الـ25 مليون نسمة، ثم فجأة يقرر توقيف الزحف على العاصمة حقناً للدماء، ثم كيف لميليشيات مرتزقة لا يتجاوز عددها 25 ألفاً أن تهدد جيشاً روسياً نووياً قوامه 4 ملايين جندي، ليترك المحللين السياسيين، عرباً وعجماً، في «حيص بيص» من التحليلات والتفسيرات، والقائد «الفاغنري» ينام ملء جفونه عن شواردها ويسهر خلق الإعلاميين والسياسيين جراها ويختصم، و«فاغنر» السوداني حميدتي ليس ببعيد عنه، فلا يعلم أحد يقيناً من يدعمه مالياً ولوجيستياً وعسكرياً واستخباراتياً وهو أصلاً بلا خلفية عسكرية منضبطة.

كلاهما، بريغوجين وحميدتي وبمرتزقاتهما، وأياً كانت نواياهما ومهما كانت درجة وطنيتهما، جعلا دولتيهما تبدوان هزيلتين مفككتين، فالقائد «الفاغنري» بريغوجين مرغ كرامة بلاده «النووية» في التراب، وأهان زعيم وطنه الروسي بوتين الذي تحول بسبب «فاغنر» من زعيم قوي غامض غموض نظرات عينيه إلى نمر من ورق، تنخر دولته العظمى ميليشيات مرتزقة وتهب للفزعة معه ميليشيات شيشانية كأنه في تشاد، ولا يغرنك من يقول إن في الأمر حبكة من الداهية بوتين، فالمشهد برمته مخجل وعار مهما أوغل الناس في التفسيرات والتحليلات، وقل الشيء ذاته عن «فاغنر» السوداني حميدتي، فهو الذي يمارس مع سبق الإصرار والترصد إهانة وطنه السودان من خلال مصادمته وتمرده على الدولة بهيبتها وجيشها وأمنها وكل مؤسساتها.

أما بوتين فأول مسمار في نعش حياته السياسية كان هناك على أبواب كييف الأوكرانية حين فشل في احتلالها، وبريغوجين «الفاغنري» وضع مسماراً ضخماً في النعش ذاته، والمسامير مثل حبات السبحة إذا فلتت حبة كرت بقية السبحة.

حمد الماجد

كاتب سعودي وهو عضو مؤسس لـ«الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية». أستاذ التربية في «جامعة الإمام». عضو مجلس إدارة «مركز الملك عبد الله العالمي لحوار الأديان والثقافات». المدير العام السابق لـ«المركز الثقافي الإسلامي» في لندن. حاصل على الدكتوراه من جامعة «Hull» في بريطانيا. رئيس مجلس أمناء «مركز التراث الإسلامي البريطاني». رئيس تحرير سابق لمجلة «Islamic Quarterly» – لندن. سبق أن كتب في صحيفة «الوطن» السعودية، ومجلة «الثقافية» التي تصدر عن الملحقية الثقافية السعودية في لندن.

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نقلا عن الشرق الاوسط