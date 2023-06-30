استهداف انتقائي يتعرض له ابناء جبال النوبة بتهمة صلة القرابة بالجنرال كباشي او اردول.. الدعم السريع يقوم بتصفيتهم





نتلقى تقارير مستمرة عن الاستهداف الانتقائي الذي يتعرض له ابناء جبال النوبة بتهمة صلة القرابة بالجنرال كباشي او مبارك اردول فقد تمت تصفية عدد كبير منهم حتى الخفراء والعمال من ابناء النوبة في الورش وفي المزارع والمصانع جنوب الخرطوم، وبالنسبة للعسكريين الاسرى فلا يحتاج لحقوق مثله مثل اي اسير ولا حتى معرفة باسمائهم ووحداتهم ، تمت تصفيتهم بنفس هذه التهمة من مليشيا الدعم السريع ، ونمتلك صور لبعض المغدورين وهم مقيدين في اليدين والقدمين قبل التخلص منهم، ان وهم التفوق الاثني والنازية الجديدة لن تستطيع هزيمتنا وتخويفنا ، كل الانظمة ومشاريع الابادة التي تعرض لها شعبنا خرجوا منها اقوياء شامخين .

ومنتصرين …

مبارك اردول