شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تلفت أنظار المتابعين بإطلالة ساحرة وتعليقات الغزل تنهال عليها





نشرت صفحة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمهتمة بأخبار النجوم والمشاهير صورة حديثة للفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي ظهرت من خلالها أثناء مشاركتها في نسخة برنامج أغاني وأغاني هذا العام.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لفتت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب أنظار متابعي موقع التواصل الذين اهتموا كثيراً بالصورة.

وتسابق المعلقون على نشر تعليقات الغزل في حق الفنانة الشهيرة التي تم وصفها من قبل متابعي الصفحة بحسناء الفن السوداني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين