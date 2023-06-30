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شاهد بالفيديو..  مسلحون بالدعم السريع يقومون بنهب مواطن أعزل والاعتداء عليه بالركل ويثيرون غضب المتابعون وتعليقات الجمهور: (فعلاً عاوزين تجيبوا لينا الديمقراطية يا مجرمين)

2023/06/30
قوات الدعم السريع

أثار مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب على السوشيال ميديا وصاحبته ردود أفعال واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مسلحون بزي الدعم السريع يعتدون بالركل على مواطن أعزل بالركل.

وقام المسلحون بإجلاس المواطن على الأرض ونهب شيء منه قبل أن يقوم أحدهم بالاعتداء عليه وركله في مشهد أثار غضب الجمهور الذي علق: (فعلاً عاوزين تجيبوا لينا الديمقراطية يا مجرمين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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