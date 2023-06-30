شاهد بالفيديو.. الفنانة عوضية عذاب تغني لقائد الدعم السريع (يا حميدتي انت حوبتك جات) والدعامة يحتفلون بالأغنية ويتبادلونها ومتابعون يوضحون لهم حقيقتها





احتفل أنصار من الدعم السريع بأغنية للفنانة السودانية المعروفة عوضية عذاب غنت من خلالها لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد احتفل أنصار الدعم السريع وعبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالأغنية التي تقول الفنانة في إحدى مقاطعها (يا حميدتي انت حوبتك جات).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تعليقاته على مقطع الأغنية أكد أن الأغنية قامت الفنانة بتسجيلها قبل عامين من الآن ولا علاقة لها بدعم حميدتي على حساب الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين