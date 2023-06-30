شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تلبي طلب الناشط المعروف “الإنصرافي” وتغني لها عبر “لايف” خاص (دخلوها العصر)





لبت الفنانة السودانية الشهيرة وصاحبة الجماهيرية العريضة ندى محمد عثمان القلعة طلب للناشط البارز والمعروف “الإنصارفي” وغنت له عبر “لايف” بثته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد طلب الناشط الشهير باسم “صرفة” من الفنانة الجماهيرية ترديد مقطع من أغنية تقول فيه (دخلوها العصر).

واستجابت الفنانة لطلب الناشط وقامت بترديد المقطع وسط تفاعل متابعيها, وذكرت القلعة أن متابعي الناشط المعروف كما شرحت معني المقطع وأكدت أنها تقصد بدخلوها العصر الشعب الوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين